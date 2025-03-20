Ребенку провели срочную операцию после того, как он проглотил жетон от игрового автомата

Mothership: в Малайзии ребенок проглотил жетон и оказался на операционном столе

Мальчику из Малайзии провели экстренную операцию после того, как он проглотил жетон от игрового автомата, пишет Mothership.

В Малайзии врачи провели срочную операцию по удалению аркадного жетона, который застрял в горле у ребенка. Инцидент произошел 15 марта, а подробности необычного случая описал Мохд Шайфул Низам, специалист по оториноларингологии из больницы Паханга.

По словам врача, он был на дежурстве, когда его срочно вызвали в операционную. Первоначально Шайфул предположил, что ребенок проглотил монету, так как это наиболее распространенный случай среди детей. Однако во время операции он с удивлением обнаружил, что это не так.

«Это был первый раз, когда я столкнулся с таким случаем. Операция прошла успешно, и жизнь мальчика была вне опасности», — отметил Шайфул.

Врач призвал родителей быть более внимательными и следить за детьми, особенно когда те играют с мелкими предметами, которые могут случайно проглотить.

«Родителям важно помнить, что дети часто кладут в рот различные предметы, что может привести к серьезным последствиям», — подчеркнул специалист.

Ранее малайзиец с «половиной головы» собрал деньги на операцию благодаря продаже говядины в сети.