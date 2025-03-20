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Россиянам назвали способы облегчить боль в шее и суставах

Невролог Давидов: при шейном остеохондрозе полезно принимать витамин D
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Freepik.com

Основной причиной развития остеохондроза является малоподвижный образ жизни, а также длительное пребывание в одной позе, например при работе за компьютером или во время долгих поездок на автомобиле. Об этом в беседе с kp.ru сообщил врач-невролог Натан Давидов.

«Пациенты с шейным остеохондрозом часто жалуются на «прострелы». Плечи и руки становятся менее подвижными. Часто развивается плечелопаточный периартроз. При синдроме позвоночной артерии ухудшается кровоснабжение головного мозга, могут появиться головокружение, шум в ушах, нарушения зрения и координации», — рассказал специалист.

При шейном остеохондрозе он посоветовал принимать витамин D. Кроме того, по его словам, можно использовать хондропротекторы, которые помогают поддерживать здоровье хрящевых тканей. Однако важно помнить, что без физических упражнений и занятий в бассейне достичь значительного эффекта не удастся, предупредил Давидов.

Невролог Европейского медицинского центра (EMC) Константин Махинов до этого говорил, что при остеохондрозе болевой синдром может поражать различные области тела, например, живот. К другим нетипичным симптомам, по его словам, можно отнести повышение температуры.

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