Стало известно, кто из россиян чаще других подвергается буллингу на работе

HR-эксперт Цыганкова: на работе чаще подвергают буллингу женщин и новичков

Жертвами буллинга, в том числе унижений со стороны начальства, чаще всего в российских компаниях становятся женщины, а также новички и высококвалифицированные сотрудники, рассказала HR-эксперт, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова. Причем зачастую давление руководителя вообще не воспринимается как буллинг, отметила она в пресс-центре НСН.

Унижение начальника при строгой иерархической структуре может восприниматься как норма, отметила эксперт. Она напомнила о результатах проведенного в 2021 году исследования, которое показало, что новички, женщины, а также квалифицированные сотрудники чаще других становятся жертвами буллинга.

«Когда они приходят на работу к некомпетентному руководству, неуверенным в себе людям, то такое руководство первым делом старается выжить этих специалистов», — пояснила специалист.

До этого исследователи выяснили, что почти половина девушек в России сталкивалась с буллингом из-за внешности. Среди наиболее частых причин травли оказались: вес и фигура — 51%; стиль одежды — 42%; черты лица (глаза, нос, губы и т. д.) — 37%. Реже причиной насмешек становились рост (13%), состояние кожи (11%) и волос (10%).

Ранее в Госдуме отказались считать буллингом запрет на фото учителей в бикини.