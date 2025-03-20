Подруга пропавшей Седы Сулеймановой вышла на пикет в Чечне

В Чечне подруга пропавшей Седы Сулеймановой Елена Патяева вышла на одиночный пикет. Об этом пишет Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

Патяева опубликовала текст, где говорит о том, что год назад 25 марта СК завел дело об исчезновении Сулеймановой, однако за год ни она сама, ни виновные в ее исчезновении не были найдены. Свое решение девушка назвала последней надеждой сдвинуть дело пропавшей подруги с мертвой точки.

«Я решила приехать в Грозный и встать с одиночным пикетом, потому что я больше не вижу других способов достучаться до российских властей и общества. За целый год ни она сама, ни виновные в ее исчезновении так и не были найдены», — написала она.

Также, пишет канал, Патяева попросила всех неравнодушных людей по всему миру поддержать ее всеми доступными способами. Уточняется, что женщину задержала полиция.

В последний раз подруга Сулеймановой выходила на пикет в Санкт-Петербурге в конце января этого года. Тогда ее так же увезли в отделение полиции.

Седа Сулейманова, уроженка Чечни, сбежала из дома после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее, угрожали и требовали вернуться. Позже девушку задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Однако сама девушка не сказала ни слова на видео, которое опубликовал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за пропажи чеченки Сулеймановой.