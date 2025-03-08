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Почти половина девушек в России сталкивалась с буллингом из-за внешности

Почти половина девушек признались, что их буллили из-за внешности
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Depositphotos

Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование, чтобы выяснить, как часто дети и взрослые сталкиваются с буллингом из-за внешности и как это влияет на их самооценку. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами этого исследования.

Буллинг, связанный с внешностью, коснулся 25% респондентов в подростковом возрасте и 17% — в детстве. Еще 28% не сталкивались с ним лично, но видели, как издеваются над другими. 30% не встречали буллинг в своей жизни.

Среди наиболее частых причин травли оказались: вес и фигура — 51%; стиль одежды — 42%; черты лица (глаза, нос, губы и т. д.) — 37%.

Реже причиной насмешек становились рост (13%), состояние кожи (11%) и волос (10%).

Несмотря на травлю, подавляющее большинство (74%) никогда не рассматривали изменения во внешности как выход из ситуации. Однако 13% респондентов задумывались о пластической операции, но передумали, а 6% действительно сделали ее во взрослом возрасте.

В подростковом и детском возрасте насмешки над внешностью оставляют самый сильный след: 20% опрошенных признались, что чувствовали себя неуверенно и неполноценно весь школьный период, а 19% отмечают, что у них появились комплексы. 42% респондентов признались, что до сих пор испытывают страх в ситуациях, связанных с внешним видом. Например, когда дело доходит до публикации фото в соцсетях, публичных выступлений или покупки одежды.

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