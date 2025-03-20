Исполнители теракта в «Крокусе» раскрыли, где хотели скрыться

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» признались следствию, что хотели скрыться на Украине. Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Действительно, они целенаправленно двигались в сторону Украины, планировали там скрыться, но скорее из тех соображений, что это близко и из этой страны нет выдачи», — рассказал адвокат.

Он уточнил, что его подзащитный был водителем, и был заранее знаком с маршрутом, по которому они двигались после совершения теракта в «Крокусе». Власов добавил, что сами обвиняемые не знали, ждал ли их кто-то на самом деле на Украине.

20 марта Московский городской суд продлил арест Мирзоеву и еще трем обвиняемым в теракте в концертном зале в Москве до 22 мая.

До этого адвокат Олег Власов раскрыл другие цели подозреваемых помимо «Крокус Сити Холла». Подозреваемые в теракте также планировали атаковать Красную площадь и торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача». Они были там незадолго до совершения теракта в «Крокусе», присматривались и фотографировали.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автомата по людям, пришедшим на концерт, и подожгли зрительный зал. Травмы, несовместимые с жизнью, получили 145 человек, ранены 551.

Ранее организатор взрыва в Кабуле признался в причастности к теракту в «Крокусе».