Японские пенсионеры совершают преступления ради достойной старости

В Японии пожилые люди стали сознательно совершать преступления, чтобы оказаться в местах лишения свободы. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, число заключенных в возрасте от 65 лет выросло почти в четыре раза с 2003 по 2022 год. Это связано с тем, что пожилые женщины все чаще сталкиваются с одиночеством во внешнем мире и ищут в тюрьме компанию и условия для лучшего завершения своей жизни.

В местах лишения свободы для пожилых людей предусмотрены регулярное питание, медицинская помощь и возможность общения. Некоторые заключенные даже готовы ежемесячно платить от $130 до $190 за возможность постоянного пребывания в тюрьме.

Так, 81-летняя Акие оказалась в тюрьме за кражу продуктов. По ее словам, именно в заключении впервые почувствовала себя в безопасности и стабильности. До этого женщина жила на маленькую пенсию, страдая от одиночества и отсутствия помощи от близких.

Согласно материалу CNN, власти Японии работают над решением этой проблемы, создавая программы поддержки для пожилых людей после их освобождения. Эти меры включают в себя обучение навыкам самостоятельной жизни, восстановление связей с семьей и предоставление жилищных субсидий одиноким пенсионерам.

В декабре ученые из Колумбийского и Стэнфордского университетов США пришли к выводу, что у одиноких людей формируется своеобразное восприятие мира. В научном эксперименте приняли участие более 1000 человек. Ученые сопоставили данные и обнаружили, что одинокие люди обладают уникальными реакциями на крупные культурные феномены.

Ранее в Сингапуре мужчина получил 16 месяцев тюрьмы за попытку вывезти 58 звездчатых черепах.