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В РФ признали нежелательной деятельность «Немецкого общества внешней политики»

Генпрокуратура РФ признала нежелательным «Немецкое общество внешней политики»
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Павел Бедняков/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Немецкого общества внешней политики» на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Из заявления следует, что данная организация была создана в 1955 году. Ее штаб-квартира расположена в столице Германии.

«Одной из ключевых задач [структуры] является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей», — говорится в тексте.

По данным прокуратуры, эксперты «Немецкого общества внешней политики» проводят консультации по вопросам из сферы международных отношений. В том числе они активно работают с сотрудниками федеральных министерств и ведомств Германии.

Из публикации следует, что после эскалации украинского конфликта члены организации начали выступать за оказание военной помощи Киеву и усиление санкционного давления на Москву. Более того, они занялись распространением ложной информации о деятельности российских войск и стали добиваться так называемых «проевропейских политических изменений» ради расшатывания ситуации в РФ.

12 марта Генеральная прокуратура РФ внесла датскую Rasmussen Global (признана в РФ нежелательной организацией) в список организаций, чья деятельность на территории страны признана нежелательной. Данная структура была создана бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, а одним из направлений ее деятельности стали информационные атаки на РФ.

Ранее в РФ предложили признать нежелательной деятельность сети языковых школ International House World Organisation.

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