В РФ признали нежелательной деятельность организации экс-генсека НАТО Расмуссена

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность датской организации Rasmussen Global (RG) на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что Rasmussen Global была создана в 2014 году бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. При этом одним из основных направлений деятельности организации стали информационные атаки на РФ.

«После начала специальной военной операции представители RG развернули полномасштабную агитационную кампанию по мобилизации помощи киевскому режиму», — подчеркнули в прокуратуре.

Там уточнили, что члены организации призывали лидеров западных стран к конфискации заблокированных активов РФ и размещению военного контингента НАТО на территории Украины. Все это время Rasmussen Global работала под видом консалтингового агентства.

На этом фоне Генпрокуратура РФ приняла решение внести данную организацию в список юридических лиц, деятельность которых в стране является нежелательной.

Ранее в РФ предложили признать британскую телерадиокомпанию «Би-би-си» нежелательной организацией.