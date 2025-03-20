Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре воспитательница бросала детей на пол и стаскивала с кроватей

В Краснодаре родители пожаловались на жестокое обращение с детьми в детсаду
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре 45-летнюю воспитательницу сняли во время издевательств над детьми. Об этом сообщает «Краснодар|Телетайп».

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина бросает детей на пол и тащит по нему, сбрасывает дошкольников с кроватей и в целом ведет себя агрессивно с воспитанниками.

После публикации в соцсетях на ситуацию обратили внимание в полиции. По данным МВД, на насилие со стороны педагога пожаловались родители троих детей. Правоохранители допросили женщину.

«Она не смогла объяснить мотивы своих поступков, при этом ссылалась на сложность работы в дошкольном образовательном учреждении», – сообщается в публикации.

На данный момент воспитательница отстранена от работы. Сейчас женщина находится на больничном, поэтому уволить ее не могут. Однако после того, как она пройдет лечение, сотрудницу уволят. В инциденте также разбираются сотрудники СК РФ.

Ранее в Красноярске воспитательница детсада избивала непослушных детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами