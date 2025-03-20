В Краснодаре воспитательница бросала детей на пол и стаскивала с кроватей

В Краснодаре родители пожаловались на жестокое обращение с детьми в детсаду

В Краснодаре 45-летнюю воспитательницу сняли во время издевательств над детьми. Об этом сообщает «Краснодар|Телетайп».

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина бросает детей на пол и тащит по нему, сбрасывает дошкольников с кроватей и в целом ведет себя агрессивно с воспитанниками.

После публикации в соцсетях на ситуацию обратили внимание в полиции. По данным МВД, на насилие со стороны педагога пожаловались родители троих детей. Правоохранители допросили женщину.

«Она не смогла объяснить мотивы своих поступков, при этом ссылалась на сложность работы в дошкольном образовательном учреждении», – сообщается в публикации.

На данный момент воспитательница отстранена от работы. Сейчас женщина находится на больничном, поэтому уволить ее не могут. Однако после того, как она пройдет лечение, сотрудницу уволят. В инциденте также разбираются сотрудники СК РФ.

Ранее в Красноярске воспитательница детсада избивала непослушных детей.