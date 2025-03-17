«Раздражало непослушание»: перед судом предстанет истязавшая детей воспитательница

В Красноярске бывшая воспитательница детского сада предстанет перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, с декабря 2023 года по апрель 2024 года 46-летняя педагог одного из детских садов регионального центра регулярно раздражалась на непослушание детей и позволяла себе поднимать на воспитанников руку. Установлено, что от действий воспитателя пострадали семеро одногруппников в возрасте пяти-шести лет.

«О факте жестокого обращения с воспитанниками стало известно от самих детей, которые находились в подавленном состоянии и отказывались идти в детский сад, ссылаясь на причинение побоев воспитателем», — уточнили в ведомстве.

После обращения родителей воспитанников в различные инстанции, против педагога были возбуждены два уголовных дела.

Ранее на Алтае осудили воспитателя дома ребенка за истязание детей.