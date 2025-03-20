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Назван летний месяц, наиболее выгодный для отпуска

Экономист Балынин: июль — самый выгодный летний месяц для отпуска в 2025 году
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам выгоднее всего уходить в отпуск в июле, выбирая из летних месяцев, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«За все дни месяца, приходящиеся на отпуск гражданина, начисляются отпускные, а остальной период месяца оплачивается, исходя из отработанных дней. Отпускные выплачиваются в расчете на календарные дни, а остальной период месяца оплачивается пропорционально максимальному числу рабочих дней. Отпускные рассчитываются, исходя из среднего заработка за 12 месяцев до наступления отпуска. При средней зарплате 99,9 тыс. рублей (прогноз на 2025 год) размер одного дня отпуска примерно будет оплачиваться примерно в 3–3,2 тыс. рублей. Если отпуск будет составлять 14 дней (из которых 10 будут рабочими и четыре дня выходными), в таком случае ему будут выплачены отпускные в размере порядка 42 тыс. рублей», — отметил экономист.

По его словам, в июне 19 рабочих дней, в июле — 23 рабочих дня, в августе — 21 рабочий день, и при увеличении числа рабочих дней стоимость одного рабочего дня ниже. Соответственно, в эти месяцы выгоднее уходить в отпуск, подчеркнул экономист. Так, при заработной плате в 99,9 тыс. рублей стоимость одного рабочего дня в июне составит 5260,63 рубля, в июле — 4345,74 рубля, в августе — 4759,62 рубля. То есть за оставшиеся рабочие дни месяца гражданину будет выплачено в июне 47,3 тыс. рублей, в июле — 56,5 тыс. рублей, в августе — 52,4 тыс. рублей. Общий объем выплат в июне составит 89,3 тыс. рублей, в июле — 98,5 тыс. рублей, в августе — 94,4 тыс. рублей.

«То есть наибольший объем выплат будет в июле, поэтому выгоднее уйти в отпуск в этот месяц», — подытожил Балынин.

Ранее стало известно, сколько россиян решили отказаться от отпуска в 2025 году.

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