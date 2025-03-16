Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создана процедура, которая «обращает вспять» сахарный диабет

SciAdv: пересадка двух типов клеток позволяет обратить вспять сахарный диабет
close
Depositphotos

Ученые из Университета Вейла Корнелла обратили вспять сахарный диабет первого типа у мышей, пересадив животным островки поджелудочной железы и искусственные клетки, способные формировать кровеносные сосуды. Результаты исследования опубликованы в Science Advances (SciAdv).

Островковые клетки вырабатывают гормон инсулин, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Их неправильная работа или разрушение вызывает сахарный диабет первого типа. Трансплантация таких клеток может быть вариантом для больных диабетом, которые стремятся полностью отказаться от инъекций инсулина.

При традиционной пересадке донорские островковые клетки не отличаются эффективной приживаемостью. Кроме того, их трансплантация требует длительного приема иммунодепрессантов. Новый метод включает подкожную трансплантацию островков, усиленную введением перепрограммированных сосудистых эндотелиальных клеток (R-VEC).

Эти клетки помогают создавать сеть сосудов, которая улучшает поступление кислорода и питательных веществ в островки, существенно повышая их выживаемость. Эксперименты на мышах показали, что трансплантация вместе с R-VEC восстанавливает нормальный уровень глюкозы в крови и способствует восстановлению веса. Ученые отметили, что эффект сохраняется до 20 недель.

Исследователи отметили, что новый метод лечения диабета требует дальнейших доработок, однако обладает большим потенциалом. Чтобы подтвердить его эффективность, ученые готовятся к клиническим испытаниям с участием добровольцев.

Ранее в Китае создали вакцину для защиты сосудов от атеросклероза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами