Врач назвала лучшие продукты для профилактики диабета

Зеленые листовые овощи, включая шпинат, брокколи, капусту, помогут в профилактике сахарного диабета, потому что могут стабилизировать уровень сахара в крови. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Кроме того, она посоветовала употреблять фрукты и ягоды, которые защитят клетки от окислительного стресса и не будут сильно поднимать уровень сахара в крови. Каши быстрого приготовления врач призвала заменить на цельнозерновые, например, коричневый рис, гречку, овес и киноа. По ее словам, важно употреблять бобовые — чечевицу, фасоль, нут и горох, а также специи и пряности.

«Рыба и морепродукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и улучшают чувствительность клеток к инсулину», — добавила Дюваль.

Исследователь в области метаболического здоровья из Оксфордского университета, доктор Ник Норвиц до этого говорил, что богатые фруктозой манго и виноград не повышают риск развития диабета, ожирения печени и рака. Также потребление фруктозы не приводит к повреждению тонкого кишечника.

Ранее ученые выяснили, как недосыпание повышает риск развития диабета.