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Екатеринбуржец заманил мальчика к педофилу и был задержан

В Екатеринбурге задержали молодого человека, заманившего ребенка к мужчине
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Depositphotos

В Екатеринбурге 24-летнего молодого человека подозревают в том, что он привел 12-летнего мальчика домой к своему знакомому. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

О произошедшем стало известно после того, как сотрудники правоохранительных органов начали расследовать дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика. Подозреваемым является 57-летний мужчина.

По версии правоохранителей, 24-летний знакомый мужчины под разными предлогами уговорил пострадавшего прийти в гости к мужчине. Сам молодой человек знал о намерениях 57-летнего фигуранта, но все равно привел к нему школьника.

Сообщника задержали. Обоим фигурантам грозит большой срок.

До этого в Краснодарском крае осудили бизнесмена из Москвы, который совершил в отношении шести девочек преступления сексуального характера. Он намеренно обронил купюру, которую подняли и отдали ему четыре девочки.

Позже он надругался над ними, по такой же схеме от его действий пострадали еще два ребенка. Девочкам было от восьми до 12 лет.

Ранее женщина заманила к себе 16-летнюю беременную школьницу и вырезала у нее ребенка.

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