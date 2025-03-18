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В Краснодаре бизнесмен из Москвы обронил купюру и развратил нашедших ее девочек

В Краснодаре осудили бизнесмена-винодела из Москвы, развратившего шесть школьниц
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Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд признал 54-летнего бизнесмена-винодела из Москвы виновным в преступлениях против половой неприкосновенности шести детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел 10 июня 2021 года, когда мужчина находился в командировке в краевом центре. Следствие установило, что мужчина намеренно обронил во дворе дома по улице Айвазовского купюру номиналом пять тысяч, чтобы завязать разговор с детьми. Деньги нашли четыре девочки в возрасте от 8 до 11 лет. Когда они вернули ему купюру, мужчина завязал с ними разговор, а затем заманил в безлюдное место, где «совершил в отношении них преступления сексуального характера». В тот же день жертвами педофила, действовавшего по аналогичной схеме в другом городском дворе, стали еще две девочки в возрасте 11 и 12 лет.

«Мужчина был признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием основного вида наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Также преступника обязали выплатить девочкам компенсацию морального вреда на общую сумму 2,4 млн рублей.

Мужчин пытался обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, но его оставили без изменений.

Ранее житель Вологды, развращавший падчерицу с пяти лет, получил 14 лет колонии.

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