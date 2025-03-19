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Родителям объяснили, почему нельзя допускать детского ожирения

Врач Морозова: ожирение является серьезной угрозой здоровью ребенка
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Shutterstock

Детское ожирение представляет собой серьезную угрозу для здоровья. Оно может спровоцировать развитие заболеваний, которые обычно встречаются у взрослых, таких как гипертония, сахарный диабет второго типа и ранний атеросклероз. Об этом в беседе с РИАМО предупредила старший врач-педиатр клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«У детей ожирение развивается быстрее, что усугубляет ситуацию. Избыточный вес также влияет на половое развитие. У мальчиков накопление жира в области бедер и груди может вызвать изменения фигуры, схожие с женской», — отметила специалист.

По ее словам, родители часто связывают избыточный вес у детей с гормональными нарушениями, однако такие случаи составляют лишь 3-5%. В 95-97% случаев детское ожирение вызвано неправильным питанием, недостатком физической активности и генетической предрасположенностью.

При этом даже если оба родителя имеют лишний вес, детское ожирение не является неизбежным, добавила Морозова.

До этого ученые из Калифорнийского университета установили, что фабричные продукты с избытком сахара, соли и пищевых добавок могут провоцировать отложение жира в мышцах. Примечательно, что даже регулярная физическая активность не компенсировала вредное воздействие так называемых ультраобработанных продуктов.

Ранее врач перечислила самые вредные для детей продукты.

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