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Врач перечислила самые вредные для детей продукты

Врач Яблокова: детям не следует давать продукты, содержащие трансжиры

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Freepik.com

Одна из наиболее частых ошибок в детском питании — включение в рацион ребенка продуктов, содержащих трансжиры, таких как бургеры, сосиски, колбасы и различные полуфабрикаты. Об этом сообщила главный гастроэнтеролог Московской области, врач НИКИ детства Екатерина Яблокова. Ее слова цитирует «Радио 1».

Кроме того, вредны искусственные вкусовые добавки, эмульгаторы и сахара, отметила она.

«Они не усваиваются, но откладываются в соединительной ткани и подкожном жире. Это грозит не только ожирением, но и последствиями для сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула Яблокова.

Она добавила, что трансжиры оказывают негативное влияние на работу ферментной, гормональной и других систем организма.

До этого врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина назвала витамины, без которых дети не смогут правильно развиваться.

Она посоветовала включить в рацион ребенка кисломолочные продукты, которые богаты кальцием. Этот микроэлемент, по ее словам, необходим для правильного развития скелета.

Ранее родителям рассказали, как укрепить иммунитет ребенка.

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