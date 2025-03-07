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«Больше подошел бы ночной клуб»: власти Мурома — о танце женщины у памятника ВОВ

Администрация Мурома: станцевавшую у памятника ВОВ женщину должны проверить врачи
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Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Муроме задержали женщину, которая в откровенном наряде станцевала на площади Победы, где находится памятник Великой Отечественной войны. Как заявили «Газете.Ru» в администрации округа, власти знают о произошедшем и считают, что для танцев с «элементами стриптиза» больше подошел бы «ночной клуб». Там отметили, что для правовой оценки действий женщины нужно привлечь не только правоохранителей, но и медиков.

«Администрация округа Муром располагает информацией о задержании сотрудниками полиции женщины, которая на площади Победы совершала «провокационные» действия. Считаем, что для «танцев в неглиже» с элементами стриптиза больше подошел бы ночной клуб для взрослых, чем общественное публичное место в непосредственной близости с памятниками, посвященными Великой Отечественной войне. Уверены, что правовую оценку случившемуся должны дать соответствующие органы с привлечением специалистов медицинских учреждений», — сказали там.

В администрации добавили, что танцовщица ранее пыталась устроиться на работу в городское управление культуры, однако места в штате ей не нашлось.

«Ранее эта женщина действительно обращалась в Управление культуры администрации округа по поводу трудоустройства. Однако ей было отказано, поскольку в штате учреждения отсутствует должность специалиста по танцам, а для имеющихся вакансий у нее не было необходимого образования», — уточнили там.

6 марта УМВД по Владимирской области сообщило, что в Муроме задержали 40-летнюю женщину за непристойный танец на площади Победы, на котором находится обелиск воинам Великой Отечественной войны. В ведомстве отметили, что ранее танцовщица уже была оштрафована за аналогичный поступок на 30 тысяч рублей, однако «выводов не сделала».

Как уточнял Telegram-канал «Осторожно, новости», нарушительницей оказалась владелица танцевальной студии FitDance Татьяна Белова. В октябре 2023 года она станцевала у Вечного огня под композицию «Список Шиндлера».

«Вы знаете, меня выгнали отовсюду: я просилась танцевать сначала в управлении культуры, потом пыталась организовывать концерты, танцевала на улице, просилась у друзей… все тщетно. Возможно, танец у Вечного огня явился молчаливым криком о помощи моей души: помогите. Естественно, не до экстремизма там», — утверждала тогда Белова.

Ранее две девушки сварили кофе над Вечным огнем в Махачкале и попали под суд.

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