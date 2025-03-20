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В Госдуме предложили варить мыло из бездомных собак

Депутат Цед предложил варить из бездомных собак мыло
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Depositphotos

Депутат Госдумы Николай Цед предложил пустить бездомных собак на мыло. Слова парламентария приводятся в Telegram-канале «Расстрига».

Автор инициативы сослался на легенду о якобы существовашем подобном опыте в Советском Союзе.

«В советское время проблема решалась просто — производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак», — выразил свою точку зрения Цед.

Он подчеркнул, что это не вопрос любви или не любви к животным, а вопрос безопасности людей, особенно детей. По мнению депутата, когда бездомные собаки сбиваются в стаи, то становятся «зубастым оружием» — опаснее волков.

Днем ранее сенатор Айрат Гибатдинов выдвинул другую инициативу, касающуюся бездомных собак. Он предложил создать в каждом субъекте РФ государственные приюты для бродячих животных. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова.

По мнению Гибатдинова, популяцию бродячих животных необходимо строго контролировать. Однако важно, чтобы этот процесс был естественным и самое главное гуманным.

Ранее во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя.

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