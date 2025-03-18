Госдума корректирует порядок поступления в вузы для учащихся колледжей

Госдума приняла в первом чтении проект закона, корректирующего условия поступления абитуриентов в высшие учебные заведения на базе среднего профессионального образования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В случае окончательного принятия законопроекта с 1 сентября 2025 года выпускники колледжей смогут поступить в вуз по результатам внутренних экзаменов без необходимости сдавать ЕГЭ только при условии, что полученная ими в колледже специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения.

«Тем, кто после окончания колледжа выберет другое направление обучения, для поступления в вуз придется сдавать ЕГЭ», — отметили в Госдуме.

Действующие правила поступления позволяют выпускникам колледжей не сдавать ЕГЭ при поступлении в вуз, вместо этого они могут сдать внутренний экзамен.

1 марта сообщалось, что в России вступили в силу новые правила приема в вузы. Они будут действовать с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029 года. Для абитуриентов ввели единые сроки для приема на программы высшего обучения, прием начинается с 20 июня, а заканчивается 1 сентября. Прием на обучение на контрактной основе ведется до 1 октября. Впервые можно будет подать документы для поступления на программы магистратуры через Госуслуги.

Как отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, абитуриентам при поступлении создали более понятные и комфортные условия. По его словам, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Вся высшая школа отстраивается таким образом, чтобы готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики, подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет число бюджетных мест в вузах РФ.