В Петербурге школьник ударил одноклассника ножом из-за того, что тот оскорбил его мать

78.ru: в Петербурге школьник напал на мальчика с ножом из-за оскорблений матери

В Петербурге мальчика госпитализировали после конфликта с одноклассником. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в одной из школ Калининского района на перемене. 11-летний пострадавший оскорбил мать мальчика, после чего второй ударил оппонента складным ножом в лицо.

В медучреждении ребенку диагностировали ушибы щечно-скуловой области и нижнего века. После оказания необходимой помощи, пострадавшего отпустили домой.

Известно, что после нападения второй школьник выбросил нож. Известно, что до инцидента школьник не состоял на учете в ОДН.

Подобный случай произошел в Кузбассе, в школе во время урока. Один из учеников ударил другого ножом. При этом конфликт между учениками продолжался длительное время, но педагоги и другие ответственные лица пытались скрыть информацию о произошедшем и каких-либо мер не принимали.

Ранее житель Кубани напал на знакомых, оскорбивших его мать, и получил 16 лет колонии.