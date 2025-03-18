Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника

В Юрге школьник ранил ножом одноклассника на уроке, возбуждено дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело после ранения подростка ножом в школе города Юрги Кемеровской области. Об этом сообщило СУ Следственного комитета РФ по Кузбассу в Telegram-канале.

Ведомство обратило внимание на сообщения СМИ, в которых говорилось о происшествии в одной из школ Юрги, где на уроке ученик нанес ножевое ранение однокласснику.

Конфликт между подростками, отметили в СК, продолжался длительное время, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы, однако администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент.

Следователи организовали проведение доследственной проверки, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Подобный случай произошел на прошлой неделе в Нижнем Новгороде. Ученик школы №117 в Сормовском районе, ранее подвергавшийся буллингу со стороны других подростков, принес в учебное заведение нож и напал на одноклассников.

Ранее драка с ножом в троллейбусе Новосибирска попала на видео.