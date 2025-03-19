Россиянин напал на знакомых, оскорбивших его мать и девушку, и получил 16 лет колонии

Житель Кубани напал на знакомых, оскорбивших его мать, и получил 16 лет колонии

В Краснодарском крае мужчина получил уголовный срок за расправу над знакомыми, которые оскорбили его мать и сожительницу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Мужчина распивал спиртное в компании двух знакомых в гостях у одного из них. В какой-то момент у собутыльников возник конфликт: двое из них стали нелестно высказываться о матери и сожительнице третьего. Тот не смог сдержать эмоции и ответил агрессией — набросился на «обидчиков» с ножом и нанес им множественные удары ножом. На этом он не остановился: в ход пошел молоток. Выпустив злость, гость продолжил употреблять алкоголь.

Спасти потерпевших не удалось.

В ходе следственных действий обвиняемый признал вину в полном объеме, добавив, что почти ничего не помнит из-за состояния опьянения.

«Рассмотрев материалы дела, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — сообщили в пресс-службе судов.

Ранее пьяный пенсионер избил сожительницу поленом и получил 2,5 года колонии.