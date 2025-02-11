Личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники

Ученые впервые обнаружили личинку мухи, которая умеет маскироваться под термита и внедряться в термитники, обманывая их обитателей не только внешним видом, но и запахом. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Термиты — это насекомые, которые строят сложные гнезда и живут в организованных колониях с четким разделением труда. Они известны своей способностью разрушать древесину, но при этом играют важную роль в экосистемах, перерабатывая растительный материал. В термитнике царит строгий порядок: рабочие ухаживают за потомством и поддерживают гнездо, солдаты защищают колонию, а королева откладывает яйца.

Новое открытие было сделано в горах Антиатлас на юге Марокко. Личинки мухи семейства Calliphoridae, найденные в термитнике, обладают удивительной «термитной маской» — неработающей «головой» с ложными глазами и усиками, имитирующими органы настоящего термита. Дополнительно на их теле расположены «щупальца», похожие на антенны, которые помогают личинкам общаться с окружающими насекомыми.

Но самое необычное — это химическая маскировка. Исследователи выяснили, что личинки неотличимы по запаху от термитов колонии. В темноте термиты полагаются на обоняние для распознавания членов семьи, и любые посторонние подвергаются немедленной атаке. Однако «запаховая мимикрия» позволяет личинкам избежать разоблачения.

Более того, термиты не только не нападают на личинок, но и ухаживают за ними, очищая их покровы и, возможно, даже подкармливая. Хотя точный рацион этих паразитов остается загадкой, ученые наблюдали за тем, как термиты, возможно, передавали им пищу через ротовые органы.

По мнению исследователей, их работа расширяет понимание паразитизма и симбиоза в природе, а также подчеркивает, насколько мало мы знаем о сложных стратегиях выживания насекомых.

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