Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Модель нашли с переломами рук, ног и позвоночника после вечеринки у шейха

SHOT: в Дубае модель нашли с переломом позвоночника после вечеринки у шейха
close
Telegram-канал «SHOT»

В Дубае нашли пропавшую на восемь дней модель Марию Ковальчук с переломом позвоночника и конечностей после вечеринки с шейхами, на которой девушка отмечала свое 20-летие. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Когда ее обнаружили, Мария лежала на обочине дороги. Сейчас она находится в критическом состоянии и уже перенесла четыре операции. Двигаться она не может, однако в состоянии шевелить губами.

Пострадавшая отмечала день рождения 9 марта, а 10 марта позвонила матери и, как сообщает женщина, растерянным голосом сообщила о намерении отправиться в отель к пригласившим ее незнакомцам. После этого девушка не выходила на связь восемь дней. Родители модели опасаются, что все это время она подвергалась изнасилованиям.

Перед этим MK.RU сообщало, что перед пропажей девушку встретили двое мужчин, заявлявших о связях с модельным бизнесом. В момент обнаружения у пострадавшей не было при себе документов и телефона.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что получила травму на отдыхе в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами