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Россиянам рассказали о пользе сала для здоровья

Pravda.Ru: сало поможет поддерживать здоровье сердца и сосудов
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Freepik.com

Свиное сало является одним из самых полезных для здоровья продуктов и является более питательным, чем многие фрукты и овощи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

В нем содержатся витамины группы B, минералы, ненасыщенные жиры, мононенасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины, включая витамин D. За счет этого сало может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, а также способствовать росту и поддержанию мышечной массы.

«Как и в случае с любым продуктом, важна мера. Специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление свинины и сала может привести к проблемам со здоровьем», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что в сале содержится много витамина D, который участвует в усвоении кальция и является профилактикой раковых, а также сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета второго типа. Несмотря на калорийность, за счет карбоновой кислоты сало снижает уровень холестерина в крови и повышает эластичность сосудов.

Ранее россиян предупредили о подорожании белорусского сала в 2025 году.

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