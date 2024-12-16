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Назван продукт, который предотвращает развитие рака и замедляет старение

ОСН: сало замедляет старение и профилактирует развитие рака

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Depositphotos

Сало долгое время считалось вредным продуктом, который не приносит никакой пользы организму. Однако сегодня это утверждение опровергается – в разумных пределах сало считается даже показанным беременным женщинам за счет большого количества необходимых организму витаминов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В сале содержится много витамина D, который участвует в усвоении кальция и является профилактикой раковых, а также сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета второго типа. Несмотря на калорийность, за счет карбоновой кислоты сало снижает уровень холестерина в крови и повышает эластичность сосудов. А омега-6 в составе продукта помогает сердечной мышце и тканям.

Полезно есть сало зимой – оно дает приток энергии организму и снижает тягу к сладкому. Кроме того, это источник натурального коллагена, необходимого для здоровья костей, волос, ногтей, кожи. А за счет селена, обладающего антиоксидантными свойствами, замедляются процессы старения.

Беременным женщинам сало полезно из-за витамина А, который нужен для защиты от инфекций, и витамина D, участвующего в развитии костной системы ребенка.

Эксперты призывают отказаться от сала в виде шкварок, так как в этом случае оно становится источником канцерогенов. Также лучше выбирать слабосоленый продукт и не злоупотреблять им. Так, взрослым с активным образом жизни допустимо съедать 60 г сала в день, подросткам – 50 г, беременным – 20 г.

Напомним, доктор Александр Мясников до этого подчеркивал, что сало необходимо включать в рацион, поскольку оно содержит незаменимые аминокислоты.

Ранее врач рассказал, кому нельзя есть сало.

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