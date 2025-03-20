Юрист рассказал, как россияне могут законно продлить майские праздники

Россияне могут законно продлить себе майские праздники до девяти дней за счет отпуска в конце апреля. Об этом рассказала «Российская газета» юрист и гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Он отметил, что так можно увеличить продолжительность отдыха без использования дополнительных отпускных дней. По словам юриста, в соответствии с трудовым законодательством, работники могут самостоятельно планировать отпуск в рамках графика, согласованного с работодателем.

«Если сотрудник заранее предусмотрит возможность взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней», — пояснил Адамс.

Он обратил внимание, что оформление отпуска в конце апреля поможет сотрудникам не только насладиться длительным отдыхом, но и получить дополнительные финансовые преимущества. Расчет отпускных производится на основе средней зарплаты за последние 12 месяцев перед началом отпуска. Апрель традиционно включает множество рабочих дней, из-за чего растет среднемесячный заработок и, как следствие, увеличивается сумма отпускных выплат.

Адамс добавил, что планирование отпуска перед майскими праздниками помогает эффективно использовать календарные особенности. Например, в 2025 году 1 и 2 мая — официальные выходные дни. А если учесть выходные дни 26 и 27 апреля, с отпуском периода с 28 по 30 апреля получается девятидневный отдых, при этом будет использовано всего три рабочих дня из годового отпускного фонда.

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