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Трансплантация фекалий помогла 53-летнему футбольному тренеру вылечиться от рака

NBC: Онколог Майкл Оверман вылечил пациента от рака с помощью пересадки фекалий
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Shutterstock

53-летнему футбольному тренеру из США Тиму Стори удалось вылечиться от рака благодаря экспериментальному методу лечения — трансплантации фекалий. Об этом сообщает NBC.

В публикации отмечается, что четыре года назад тренеру диагностировали рак тонкой кишки третьей стадии. После нескольких сложных курсов химиотерапии врачи сообщили Стори, что лечение не помогло и ему осталось жить несколько месяцев.

Издание подчеркивает, что тогда тренер согласился на процедуру пересадки кала от человека, который на поздней стадии рака полностью излечился с помощью иммунотерапии.

Экспериментальное лечение помогло Стори, у него наступила ремиссия. Мужчина рассказал, что впервые за четыре года смог вернуться к работе, по которой он скучал.

До этого финские ученые из Университета Турку доказали, что пересадка лимфатических узлов может эффективно лечить лимфедему — отек руки, который часто возникает после операции по удалению рака молочной железы.

Ранее был найден неожиданный механизм защиты клеток от рака.

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