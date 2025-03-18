Найден неожиданный механизм защиты клеток от рака

Ученые из Детского научно-исследовательского института (Австралия) установили, что клетки могут защищаться от рака с помощью теломер — защитных «колпачков» на концах хромосом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Теломеры — это концевые участки хромосом, защищающие ДНК в процессе деления клетки. С возрастом длина теломер уменьшается, что заставляет клетки прекращать деление. Такое изменение служит важным маркером начала биологического старения.

Совместно с коллегами из Киотского университета австралийские ученые исследовали роль теломер в борьбе с раком. Как выяснилось, теломеры гораздо более активны, чем считалось ранее. Они могут остро реагировать на стресс и «открываться», инициируя клеточные реакции, похожие на старение, с целью предотвращения рака.

Такой механизм защиты останавливает клеточный цикл, что препятствует дальнейшему делению и развитию имеющихся опухолевых клеток. По словам ученых, в будущем это открытие может поспособствовать разработке новых стратегий профилактики и лечения онкологических заболеваний.

Ранее был найден новый способ «избавиться» от опасного рака мозга.