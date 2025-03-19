Врач объяснила, что будет с человеком, если он перестанет моргать

Моргание — это такой же естественный процесс, как, например, дыхание. Но мало кто задумывается о том, для чего нужно это действие. Разъяснения по этому поводу в беседе с «Газетой.Ru» дала врач-офтальмолог, врач-микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

Одной из функций моргания врач назвала увлажнение глазной поверхности. Моргание помогает распределять слезную жидкость по поверхности глаза, не давая пересыхать конъюнктиве и роговице глаза, делая поверхность глаза гладкой, а роговицу зеркальной и блестящей.

«Если перестать моргать, слизистая глаза будет сохнуть, появится целый спектр жалоб, таких как дискомфорт в глазах, ощущение песка, жжения, покраснение глаз и даже ухудшение остроты зрения, которое временно улучшается при моргании», — отметила Миргородская.

Другая функция — очищение глазной поверхности. Моргание помогает избавлять глазную поверхность от микрочастиц, пыли, грязи. Конечно, речь идет о небольших инородных частицах — частицы более крупного размера промаргиванием не убираются. В таком случае нужно непременно обращаться к специалисту.

«Кроме того, моргание обеспечивает механическую защиту глаз. Моргательный рефлекс очень быстрый, особенно в ответ на раздражающий фактор, такой, например, как порыв ветра, громкий звук или яркий свет. Такая быстрота реакции наших век может защитить глаз от механического воздействия, удара, попадания инородного предмета и так далее», — продолжила специалист.

По ее словам, моргание также способствует сбрасыванию эмоционального или зрительного напряжения.

«Ученые-нейрофизиологи доказали, что частое, точнее учащенное моргание, возникающее при эмоциональном возбуждении, тревоге, испуге и других, позволяет справиться с эмоцией легче или переключить внимание, а при зрительной нагрузке — улучшает кровоток в переднем отрезке глаза, что способствует улучшению функций глаза», — объяснила офтальмолог.

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