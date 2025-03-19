Ветеранов СВО приобщат к поискам пропавших без вести бойцов спецоперации

В Казани начался семинар по содействию в поиске пропавших без вести бойцов СВО

Более ста ветеранов боевых действий из разных регионов страны собрались в Казани на первом всероссийском семинаре-практикуме Ассоциации ветеранов СВО по содействию в поиске пропавших без вести участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте организации.

Участники семинара-совещания обменяются опытом и обсудят вопросы восстановления имен погибших бойцов.

Также на семинаре пройдет обучение ветеранов спецоперации методам ДНК-идентификации, способам документирования поисковых работ и оказания помощи семьям пропавших без вести.

Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов выразил признательность участникам семинара, отметив, что их деятельность по восстановлению и поиску пропавших без вести и погибших военных товарищей вызывает уважение.

«Эта работа многотрудная, непростая, сложная, но крайне необходимая для всех нас, граждан Российской Федерации», — заявил он.

Временно исполняющий должность директора Департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов поблагодарил собравшихся за работу, которую они проводят.

«Ваша работа — важнейший вклад в сохранение памяти о них не только в наших сердцах, но и в исторической памяти», — сказал он.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что работа по поиску пропавших без вести является одним из важнейших направлений деятельности организации.

«Мы не имеем права оставить безымянными тех, кто защищал Родину. Сегодня в Казани собрались люди, готовые делать все необходимое, чтобы помочь семьям получить ответы, а героям — вернуть их имена», — сказал он.

Руководитель Всероссийского информационно-поискового центра Александр Коноплев подчеркнул, что работа по восстановлению имен бойцов связывает прошлое и настоящее, а технологии ДНК-идентификации позволяют установить судьбы солдат разных поколений.

В программе семинара — посещение молекулярно-генетической лаборатории Всероссийского информационно-поискового центра (АНО «ВИПЦ»), где участники смогут на практике изучить процесс молекулярно-генетической идентификации останков военнослужащих.