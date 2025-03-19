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Артемий Лебедев столкнулся с проблемами с документами в Лесото

Блогер Артемий Лебедев заявил, что его не выпускали из Лесото из-за документов
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«вДудь»/YouTube

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился историей о проблемах с документами во время поездки в Лесото — государство-анклав на территории ЮАР. В выпуске новостного обзора в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, как попал в страну нелегально, а затем не смог беспрепятственно вылететь обратно.

По словам Лебедева, для въезда в Лесото требовалось получить визу через посольство Великобритании, однако из-за сложностей с оформлением документов он пересек границу без прохождения паспортного контроля. Проблемы возникли при выезде: местные власти обратили внимание на отсутствие въездного штампа в его паспорте.

«Мне сказали: «У тебя нет отметки о въезде. Иди в министерство и выясни, как ты здесь оказался. *** тебе, а не самолет», — вспомнил дизайнер.

Лебедеву пришлось обратиться в государственные инстанции, чтобы оформить недостающие разрешения и проставить штампы. Только после этого ему разрешили покинуть страну.

10 марта Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных в мире.

Ранее Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов.

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