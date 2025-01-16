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Студент открыл новый вид хищных динозавров, исправив вековую ошибку своего предшественника

PLOS One: 95 млн лет назад в Африке жили хищные ящеры размером с тираннозавра
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Joshua Knuppe

Немецкие палеонтологи из Мюнхенского университета описали ранее неизвестный вид хищных динозавров, живших около 95 млн лет назад в Африке мелового периода. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Впервые окаменелости древнего ящера обнаружил баварский ученый Эрнст Штромер фон Рейхенбах в 1914 году. Он отправил свои находки в Мюнхен, где те хранились в здании Старой академии в центре города. Исследователь отнес открытого динозавра к роду Carcharodontosaurus.

В 1944 году Старая академия полностью сгорела после налета авиации союзников. Бомбардировка уничтожила большую часть коллекции, включая все кости египетских динозавров. Однако записи и фотоснимки Штромера уцелели в архиве.

Спустя 80 лет студент магистратуры Мюнхенского университета Максимилиан Келлерманн наткнулся на эти документы и провел повторный анализ вместе с коллегами. Ученые пришли к выводу, что их предшественник ошибся, и найденные им кости принадлежали неизвестному виду динозавров.

Специалисты дали животному имя Tameryraptor markgrafi, или тамерираптор. Согласно оценкам, эти динозавры достигали 10 метров в длину, что немногим меньше размеров тираннозавра — крупнейшего наземного хищника в истории Земли.

Исследователи также обнаружили, что динозавр был тесно связан с североафриканскими и южноамериканскими кархародонтозаврами, а также с группой хищных динозавров из Азии, метриакантозаврами.

Ранее в Китае нашли череп огромного травоядного динозавра неизвестного вида.

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