Угрожавший отрезать учительнице язык уралец выплатит ей сотни тысяч рублей компенсации

В Челябинске суд обязал мужчину, который высказывал угрозы в адрес учительницы своего ребенка, выплатить ей компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в школе №71 Металлургического района. Мужчина зашел в класс педагога по математике, когда та вела урок, и устроил разборки по поводу запрета учительницы разговаривать его сыну на иностранном языке. Отец школьника грубо выражался и пообещал «отрезать ей язык». После такого «общения» у учительницы случился инсульт и ее госпитализировали в реанимацию, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

В октябре мировой суд приговорил его к десяти месяцам ограничения свободы. На суде обвиняемый просил у потерпевшей прощение.

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