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«Историк дерется!»: в Кемерово учитель устроил драку в классе и попал на видео

В Кузбассе уволили учителя, который подрался с учеником на глазах у школьников

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Инцидент Кузбасс/VK

В Кемерово школьный учитель не смог справиться с эмоциями и поднял руку на подростка. Видео потасовки опубликовали в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Со слов автора публикации, запись инцидента, произошедшего несколько дней назад в кемеровской школе №16, появилась в сети только сейчас. На кадрах видно, что взрослый мужчина применил силу к несовершеннолетнему и повалил его на пол. Одноклассники пытались оттащить разъяренного педагога от подростка, а он сам бил учителя кулаком в лицо.

В этот момент голос за кадром произнес: «Историк дерется!» По данным сообщества, нападавшим действительно оказался учитель истории и обществознания. Как уточняется, он напал на ученика девятого класса, который вывел его из себя.

Известно, что после драки педагога уволили по соглашению сторон, но привлекать к ответственности не стали, а школьников, ставших свидетелями драки в стенах образовательного учреждения, якобы заставили молчать.

Ранее третьеклассница из Калининградской области вызвала в школу полицию, сообщив, что ее ударила учительница.

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