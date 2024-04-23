«Историк дерется!»: в Кемерово учитель устроил драку в классе и попал на видео

В Кемерово школьный учитель не смог справиться с эмоциями и поднял руку на подростка. Видео потасовки опубликовали в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Со слов автора публикации, запись инцидента, произошедшего несколько дней назад в кемеровской школе №16, появилась в сети только сейчас. На кадрах видно, что взрослый мужчина применил силу к несовершеннолетнему и повалил его на пол. Одноклассники пытались оттащить разъяренного педагога от подростка, а он сам бил учителя кулаком в лицо.

В этот момент голос за кадром произнес: «Историк дерется!» По данным сообщества, нападавшим действительно оказался учитель истории и обществознания. Как уточняется, он напал на ученика девятого класса, который вывел его из себя.

Известно, что после драки педагога уволили по соглашению сторон, но привлекать к ответственности не стали, а школьников, ставших свидетелями драки в стенах образовательного учреждения, якобы заставили молчать.

Ранее третьеклассница из Калининградской области вызвала в школу полицию, сообщив, что ее ударила учительница.