Депутат Госдумы призвал россиян бережно относиться к исторической памяти

Россияне должны сделать все возможное, чтобы память о подвигах участников Великой Отечественной войны передавалась из поколения в поколение без искажений. Об этом в своем Тelegram-канале заявил депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Комментируя принятый Госдумой закон, устанавливающий 9 августа Днем воинской славы России в честь окончания Ленинградской битвы, парламентарий отметил, что долг каждого россиянина — бережно относиться к историческому наследию и памяти.

Он напомнил, что инициатива о признании 9 августа Днем воинской славы России исходила от президента РФ Владимира Путина.

«Для главы государства, как и для большинства граждан нашей страны, это — личная история: отец Владимира Владимировича Путина воевал на фронте, а брат стал жертвой блокады Ленинграда», — написал депутат Михаил Романов.

Он добавил, что сегодня все граждане России готовятся встретить 80-летие Великой Победы. Депутат отметил, что этой победы не было бы без прорыва блокады, за которым последовало освобождения Ленинграда из фашистского кольца и успешное завершение Ленинградской битвы.

Кроме того, он сообщил, что в память о Ленинградской битве на Пулковских высотах, в точке, где в 1941-1943 гг. проходила реальная линия фронта, будет воздвигнут мемориал.

«Он будет заметен каждому, кто въезжает в Северную столицу по Пулковскому шоссе. Так путешественники будут знакомиться с городом-героем, его историей, его судьбой», — заявил парламентарий.

Депутат убежден, что подвиг, самоотверженность и неимоверная стойкость тех, кто с оружием в руках отстаивал свободу и независимость Родины на полях сражения, кто ковал победу в цехах заводов и фабрик, кто тяжелейшим трудом обеспечивал страну продовольствием, кто в детские и юные годы пережил непомерные страдания в фашистских концлагерях, являются примерами для новых поколений защитников Отечества.

Ранее стало известно, что Госдума единогласно приняла закон, устанавливающий 9 августа Днем воинской славы России в честь окончания Ленинградской битвы. Инициатива, предложенная президентом Владимиром Путиным, была поддержана ветеранами, блокадниками и представителями общественности.