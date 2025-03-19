Суд в Москве заменил французу Дельпалю условный срок на реальный

Тверской суд Москвы после повторного рассмотрения назначил реальный срок наказания французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил удовлетворить ходатайство об отмене условного наказания «в связи с невыполнением возложенных обязанностей».

Дельпаля, а также основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году вместе с другими фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, француз ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тысяч рублей.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил Дельпаля к условному сроку.

В сентябре 2024 года Дельпаль покинул территорию РФ, так как его виза закончилась. По словам адвоката фигуранта дела, его местонахождение было неизвестно. В июле МВД России объявило в розыск французского бизнесмена.

Ранее адвокат заявил, что основатель Baring Vostok Калви никогда не признавал вину.