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Адвокат заявил, что основатель Baring Vostok Калви никогда не признавал вину

Адвокат Гриднев: Калви никогда не признавал вину в растрате 2,5 млрд рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok, американский гражданин Майкл Калви, осужденный в России за растрату, не признавал вину и настаивает на своей невиновности. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Тимофей Гриднев.

Однако во Втором кассационном суде общей юрисдикции сообщили, что решение о сокращение срока наказания бизнесмену было принято ввиду дополнительно установленных смягчающих обстоятельств, полного признания вины в растрате 2,5 млрд рублей и раскаяния в содеянном. Срок наказания американцу был сокращен до 4 лет и 4 месяцев условно.

По словам Гриднева, кассационная жалоба не затрагивала сущность приговора, а ставила вопрос о снижении наказания и испытательного срока в связи с личностью Калви, и суд частично согласился со стороной защиты.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил Майкла Калви к пяти с половиной годам лишения свободы условно за растрату, в 2022 году Московский городской суд смягчил наказание — до четырех с половиной лет с испытательным сроком в течение четырех лет.

Ранее сообщалось, что Baring Vostok продал крупнейшее коллекторское агентство РФ российскому инвестору.

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