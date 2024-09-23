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Фигурант дела Baring Vostok покинул РФ после истечения срока визы

Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль покинул Россию по истечении срока визы

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Илья Питалев/РИА Новости

Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль покинул территорию РФ, так как его виза закончилась. Об этом ТАСС рассказал его адвокат.

«Местонахождение Дельпаля неизвестно, он покинул территорию Российской Федерации. У него закончилась виза, поэтому он вынужден был выехать», — сказал адвокат.

Сообщается, что Дельпаль не проживает по адресу в Москве около 2 лет, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Дельпаля, а также основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году вместе с другими фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб. В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил француза к условному сроку по делу о крупном мошенничестве.

В июле МВД объявило Дельпаля в розыск.

Ранее в РФ объявили в розыск четырех участниц Pussy Riot.

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