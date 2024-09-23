Фигурант дела Baring Vostok покинул РФ после истечения срока визы

Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль покинул территорию РФ, так как его виза закончилась. Об этом ТАСС рассказал его адвокат.

«Местонахождение Дельпаля неизвестно, он покинул территорию Российской Федерации. У него закончилась виза, поэтому он вынужден был выехать», — сказал адвокат.

Сообщается, что Дельпаль не проживает по адресу в Москве около 2 лет, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Дельпаля, а также основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году вместе с другими фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб. В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил француза к условному сроку по делу о крупном мошенничестве.

В июле МВД объявило Дельпаля в розыск.

Ранее в РФ объявили в розыск четырех участниц Pussy Riot.