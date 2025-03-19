Женщина записалась на замену счетчиков и лишилась квартиры и 2,7 млн рублей

Мошенники убедили пожилую жительницу Балаково передать им более двух миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В беседе с 68-летней женщиной неизвестный представился сотрудником местной компании и заявил, что ей нужно заменить счетчик. Когда россиянка согласилась, мужчина попросил продиктовать код в сообщении, и она последовала его инструкциям.

Позже ей позвонили якобы сотрудники Центробанка. По их словам, ранее женщина общалась с мошенниками, из-за ее действий злоумышленники получили доверенность на ее квартиру, которую они пытаются продать.

Чтобы спасти недвижимость, пострадавшая продала жилье и отправила полученные от сделки деньги на «безопасный счет», указанный аферистами.

«Действуя по указанию злоумышленников, потерпевшая перевела на неустановленный счет 2 789 000 рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело.

Ранее в Смоленской области пять человек задержали за махинации с недвижимостью.