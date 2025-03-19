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Мошенники обманом завладели квартирой неизлечимо больной пенсионерки

В Смоленской области пять человек задержали за махинации с недвижимостью
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Depositphotos

В Смоленске группу людей подозревают в махинациях с недвижимостью пенсионеров. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, жертвами мошенников становились одинокие пожилые люди или те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. У всех пострадавших были свои квартиры или участки.

Они входили в доверие к владельцам, получали от них доверенности и осуществляли сделки с недвижимостью якобы как риелторы.

«После этого имущество несколько раз перепродавали для придания сделке законного вида, а вырученные средства распределяли между членами преступной группировки», – сообщается в публикации.

Так от действий группы пострадала неизлечимо больная пенсионерка из города Гагарин. Рыночная стоимость ее жилья составляла 1,8 миллиона рублей.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело. Всего задержаны пять человек.

Ранее мошенники для обмана россиян начали использовать новую схему с атаками БПЛА.

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