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Путин поприветствовал делегатов и гостей V съезда политической партии «Новые люди»

Путин: V съезд партии «Новые люди» поможет привлечь новых сторонников
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал и поздравил делегатов и гостей V съезда политической партии «Новые люди» с 5-летием создания партии.

Приветствие Владимира Путина опубликовано на официальном сайте президента России.

Президент отметил, что за 5 лет работы партия состоялась как конструктивная политическая сила, которая выражает интересы значительного количества избирателей.

«Сегодня представители партии трудятся в законодательных органах власти всех уровней. Важно, что в основе вашей плодотворной работы – такие традиционные, базовые ценности, как любовь к Родине и глубокое понимание государственных интересов России», — сказал президент.

Также Путин выразил уверенность, что съезд партии пройдет в созидательном ключе.

«Убежден, что решения будут способствовать росту авторитета партии, привлечению в ее ряды новых сторонников», — добавил президент.

Напомним, 19 марта в Москве пройдет V всероссийский съезд партии «Новые люди».

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