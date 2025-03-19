Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самый эффективный способ противостоять мошенникам

Аналитик Ульянов: скептицизм и недоверие помогут не попасться мошенникам
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Среди новых схем мошенников по обману россиян – лжепредложения о трудоустройстве, с помощью которых они распространяют вирусы и «угоняют» у них Telegram-аккаунты. Чтобы отличить настоящее объявление от фальшивого и не стать жертвой преступников, важно включать внутреннего скептика и никогда не доверять незнакомцам. Об этом главном правиле защиты от злоумышленников 360.ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Мошенники к каждому человеку ищут свой подход, поэтому нет универсальных приемов их вычислить. Однако помогает, если человек заранее не верит никому, а все звонки и сообщения от незнакомых пользователей воспринимает как потенциальную опасность, считает эксперт.

«То есть мы не с готовностью бросаемся: вот нам предлагают там какую-то работу или купить какой-то классный товар, который мы очень хотели и ждали — а мы скептически рассматриваем. Почему этот человек нам предлагает такую хорошую работу? Месяц не мог найти, и тут вдруг такое свалилось», — привел он пример.

Еще один повод задуматься о честности собеседника – это обещание скидок, акций, товаров и услуг по низкой стоимости. Отличить сообщение преступника от настоящего непросто, но помогает внутренний скептик, который считывает все нестандартные отклонения в беседе. Если, например, знакомый присылает скидку с просьбой проголосовать за кого-то из близких, то лучше всего перезвонить человеку и уточнить, действительно ли сообщение прислал он, заключил Ульянов.

Ранее россиянам объяснили, как навсегда заблокировать звонки мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами