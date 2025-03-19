Россиянам назвали самый эффективный способ противостоять мошенникам

Среди новых схем мошенников по обману россиян – лжепредложения о трудоустройстве, с помощью которых они распространяют вирусы и «угоняют» у них Telegram-аккаунты. Чтобы отличить настоящее объявление от фальшивого и не стать жертвой преступников, важно включать внутреннего скептика и никогда не доверять незнакомцам. Об этом главном правиле защиты от злоумышленников 360.ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Мошенники к каждому человеку ищут свой подход, поэтому нет универсальных приемов их вычислить. Однако помогает, если человек заранее не верит никому, а все звонки и сообщения от незнакомых пользователей воспринимает как потенциальную опасность, считает эксперт.

«То есть мы не с готовностью бросаемся: вот нам предлагают там какую-то работу или купить какой-то классный товар, который мы очень хотели и ждали — а мы скептически рассматриваем. Почему этот человек нам предлагает такую хорошую работу? Месяц не мог найти, и тут вдруг такое свалилось», — привел он пример.

Еще один повод задуматься о честности собеседника – это обещание скидок, акций, товаров и услуг по низкой стоимости. Отличить сообщение преступника от настоящего непросто, но помогает внутренний скептик, который считывает все нестандартные отклонения в беседе. Если, например, знакомый присылает скидку с просьбой проголосовать за кого-то из близких, то лучше всего перезвонить человеку и уточнить, действительно ли сообщение прислал он, заключил Ульянов.

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