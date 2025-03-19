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Депутат из Тарусы объяснил свой призыв о мини-юбках и процитировал Путина

Калужский депутат Руденко призвал не хайповать на теме мини-юбок
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Евгений Биятов/РИА Новости

Депутат городской думы Тарусы Евгений Руденко заявил «Газете.Ru», что его предложение женщинам чаще носить мини-юбки для повышения рождаемости не нарушает ни закон, ни этику. До этого его раскритиковали собственные подписчики, коллеги из Тарусы, депутаты Госдумы и Русская православная церковь.

«Я высказал свое личное мнение на своей личной странице. Как сказал наш президент: «У нас нет вакханалии запретов». Ничего противозаконного в моих действиях нет. Неэтичным я считаю мусолить третий день эту тему во всех СМИ, как будто других, действительно важных проблем не существует. Пора перестать хайповать на этой теме», — сказал Руденко.

17 марта депутат опубликовал на своей странице пост, в котором от лица депутатов предложил жительницам города чаще надевать короткие юбки в теплые дни, чтобы стимулировать рождаемость. К сообщению он прикрепил свое фото в кожаной куртке, снимок неизвестной девушки в юбке и несколько российских флагов.

В беседе с «Газетой.Ru» Руденко заявил, что это его мнение, а если кто-то с ним не согласен — это «ихние проблемы». На пост в тот же день отреагировали в Госдуме — глава одного из комитетов Нина Останина посоветовала депутату не заглядывать женщинам под юбки, а заняться проблемами региона.

19 марта депутатская комиссия в думе Тарусы рассмотрела ситуацию с Руденко — как пишет РБК, депутата попросили не делать личные заявления от лица коллег, а его поведение сочли неэтичным.

Ранее в РПЦ назвали кринжем предложение депутата Тарусы о мини-юбках для демографии.

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