Пассажир московского метро распылил баллончик в лицо мужчине после замечания в свой адрес

В Московском метро мужчина распылил пассажиру в лицо баллончик после замечания

В московском метро конфликт, возникший между двумя пассажирами, закончился для одного из них обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. На кадрах опубликованной правоохранителями записи с камер метро видно, как между мужчиной и группой молодых людей завязывается словесная перепалка. По информации полиции, один из компании юношей сделал мужчине замечание, на что тот достал из кармана баллончик и распылил его в «обидчика», после чего скрылся.

Пострадавший обратился к медикам, ему диагностировали реактивный конъюнктивит обоих глаз.

Полицейские установили личность агрессора и задержали его через несколько часов после инцидента на станции метро «Алма-Атинская». Нарушителем оказался 28-летний уроженец Смоленской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве пассажира задержали за нападение с ножом на сотрудника метро.