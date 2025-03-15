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Пьяный москвич напал на сотрудника метро и угрожал ножом

В Москве пассажира задержали за нападение с ножом на сотрудника метро

В московском метрополитене двое мужчин устроили пьяный дебош. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции «Улица 1905». По данным источника, в метро двое мужчин прошли в состоянии алкогольного опьянения. Один из них напал и нанес травмы сотруднику службы безопасности метро. Затем он достал из кармана нож и стал угрожать окружающим.

Другие пассажиры вызвали полицию и пытались самостоятельно успокоить мужчину. Сотрудники МВД задержали 41-летнего москвича, нож у него изъяли. Работнику метрополитена оказали медицинскую помощь.

«Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде. Помимо этого, в отношении обоих мужчин составили административный протокол.

Ранее петербуржец устроил дебош в пабе и из отделения МВД попал в больницу с отравлением.

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