Директор подмосковной школы уволилась после скандала с опозданием детей к линейке с гимном

Baza: в Подмосковье директор, отчитывавшая детей за опоздание к гимну, уволилась

Директор подмосковной школы уволилась после скандала с гимном России. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина ушла по собственному желанию. О причинах своего решения она не рассказала.

«Сила в правде! Каждый выводы сделает сам», – завершила женщина сообщение, прощаясь с коллегами в чате.

Об инциденте в школе №35 стало известно накануне. В интернете появилось видео, на котором директор отчитывает детей за опоздание на линейку с гимном России. Соответствующее мероприятие проводится в учреждении каждый понедельник, детей собирают за 10 минут до занятий.

Некоторые ученики во время линейки все еще находились в раздевалке. Это не понравилось педагогу, поэтому, снимая происходящее, она стала упрекать детей за то, что они ходят и переодеваются в момент, когда звучит гимн.

После инцидента женщина якобы отправила кадры в чат с другими педагогами и попросила провести воспитательную работу.

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