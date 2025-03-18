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В Подмосковье директор отчитывала детей за опоздание на линейку с гимном РФ

Baza: в Раменском директор отчитала детей из-за гимна России
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Pixabay

Директор из Подмосковья заставляла детей пить гимн России. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Раменском, в школе №35, где по понедельникам проводится линейка с исполнением гимна, из-за этого ученики должны приходить в учреждение раньше на 10 минут.

На кадрах, снятых самим педагогом, заметно, как она пришла в раздевалку и стала ругать детей за то, что они опоздали на мероприятие. Во время исполнения гимна некоторые дети все еще переодевались под комментарии женщины.

По данным Telegram-канала, кадры она отправила в чат педагогов и попросила провести воспитательную работу.

«Ролик передали родителям, а те обратились к журналистам и общественности с просьбой оценить действия педагога», – сообщается в публикации.

По мнению родителей, такой подход к патриотическому воспитанию может отбить у детей желание уважать гимн России.

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